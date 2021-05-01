Чемпион мира по академической гребле умер в 26 лет
06:14
Чемпион мира по академической гребле итальянец Филиппо Монделли скончался в возрасте 26 лет, информирует сайт Национального олимпийского комитета Италии (CONI). Причиной смерти стал рак кости ноги.
«Чемпион в воде и на суше, образец мастерства и отваги. Итальянский спорт скорбит о безвременной кончине Филиппо Монделли. Прощай, Филиппо, мы тебя никогда не забудем», — говорится в сообщении.
Монделли в 2018 году стал чемпионом мира и Европы в соревнованиях четверок. В апреле этого года он был избран в совет Национального олимпийского комитета Италии как представитель спортсменов.
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