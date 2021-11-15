Гребля
Академическая
Новости
Олимпиада
Новости   //    Гребля   //    Академическая гребля

Умер двукратный призер Олимпийских игр по академической гребле Валерий Долинин

17:20

Двукратный призер Олимпийских игр по академической гребле Валерий Долинин скончался в понедельник в возрасте 68 лет, сообщает ТАСС.

На Олимпийских летних играх 1976 года Долинин в составе четверки без рулевого завоевал бронзовую награду, а на Играх в Москве в 1980 году стал серебряным призером. Дважды он выигрывал чемпионаты мира (1978, 1981), неоднократно становился чемпионом СССР.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12928171

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
«Знаю несколько регбистов, которые получают 500 000 рублей в месяц. Но это потолок». Василий Артемьев — о карьере, травмах, «Русском ниндзя» и работе с Моргенштерном
В Польше раскритиковали слова генерала о захвате Белоруссии за три дня
0