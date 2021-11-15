Умер двукратный призер Олимпийских игр по академической гребле Валерий Долинин
17:20
Двукратный призер Олимпийских игр по академической гребле Валерий Долинин скончался в понедельник в возрасте 68 лет, сообщает ТАСС.
На Олимпийских летних играх 1976 года Долинин в составе четверки без рулевого завоевал бронзовую награду, а на Играх в Москве в 1980 году стал серебряным призером. Дважды он выигрывал чемпионаты мира (1978, 1981), неоднократно становился чемпионом СССР.
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