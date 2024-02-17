Сборная Нижнего Новгорода выиграла в соревнованиях по лыжному двоеборью на Спартакиаде 2024
Сборная Нижнего Новгорода завоевала золотые медали соревнований по лыжному двоеборью на Всероссийской спартакиаде 2024.
В составе команды выступали Артем Галунин и Кирилл Акулин, которые показали результат 38 минут 20,3 секунды.
Серебряные медали турнира взяла сборная Московской области (Виталий Шаршавин/Владимир Малов; +5,4 секунды), бронзовые — команда Санкт-Петербурга (Иван Пронин/Давид Ибрагимов, +21,4).
Всероссийская спартакиада 2024. Нижний Тагил
Лыжное двоеборье. Гонка 10 км
1. Сборная Нижнего Новгорода (Артем Галунин и Кирилл Акулин) — 38 минут 20,3 секунды
2. Сборная Московской области (Виталий Шаршавин и Владимир Малов) +5,4
3. Сборная Санкт-Петербурга (Иван Пронин и Давид Ибрагимов) +21,4
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