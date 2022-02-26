Лыжные гонки
Новости Зачет Кубка мира Календарь Кубка мира Чемпионат мира Олимпиада
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 16:00

Губерниев — о заявлении норвежской Федерации: «Лыжи без России — это не спорт!»

Губерниев отреагировал на заявление Правления Федерации лыжных видов спорта Норвегии
Антон Иванов

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на выступление Правления Федерации лыжных видов спорта Норвегии против участия российских спортсменов в предстоящих соревнованиях на территории страны.

«Лыжи без России — это не спорт! Я уверен, что все зрители хотят увидеть дуэль Большунова с лучшими лыжниками мира. Такими заявлениями они наказывают сами себя. Надеюсь, что здравый смысл восторжествует. Если наши спортсмены не будут участвовать на этих соревнованиях, кубки можно сразу отдать норвежцам. Зачем тогда вообще проводить эти марафоны? В лыжах постоянно соревнуется две державы — Россия и Норвегия. Если одна из этих стран не участвует, то побеждает другая, вот и все», — сказал Губерниев «СЭ».

В ближайшие несколько недель Норвегия примет этапы Кубка мира по горнолыжному спорту, двоеборью и прыжкам с трамплина.

В марте пройдет этап Кубка мира по лыжным гонкам в Драммене, а также марафон в Холменколлене.

Дмитрий Губерниев
5
1

Читайте также

В РФС прокомментировали решение сборной Польши отказаться от матча с Россией
«Химки» — «Динамо»: судья удалил Дагерстоля. За что он наказан, и почему так долго принималось решение?
Польша отказывается играть с Россией. Тест для ФИФА
«Динамо» разгромило «Химки» в большинстве и вышло на первое место в таблице чемпионата России
7 упражнений для домашних тренировок, которые помогут оставаться в отличной форме
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Норвегия выступила против участия российских лыжников в международных соревнованиях

Непряева вышла в полуфинал спринта на этапе Кубка мира в финском Лахти
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости