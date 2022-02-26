Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на выступление Правления Федерации лыжных видов спорта Норвегии против участия российских спортсменов в предстоящих соревнованиях на территории страны.

«Лыжи без России — это не спорт! Я уверен, что все зрители хотят увидеть дуэль Большунова с лучшими лыжниками мира. Такими заявлениями они наказывают сами себя. Надеюсь, что здравый смысл восторжествует. Если наши спортсмены не будут участвовать на этих соревнованиях, кубки можно сразу отдать норвежцам. Зачем тогда вообще проводить эти марафоны? В лыжах постоянно соревнуется две державы — Россия и Норвегия. Если одна из этих стран не участвует, то побеждает другая, вот и все», — сказал Губерниев «СЭ».

В ближайшие несколько недель Норвегия примет этапы Кубка мира по горнолыжному спорту, двоеборью и прыжкам с трамплина.

В марте пройдет этап Кубка мира по лыжным гонкам в Драммене, а также марафон в Холменколлене.