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Двоеборца Серегина дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил

13:22

Официальный сайт российского антидопингового агентства (РУСАДА) сообщил, что Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России дисквалифицировала на 4 года двоеборца Алексея Серегина за нарушение антидопинговых правил.

Срок его отстранения отсчитывается с 21 мая 2020 года.

30-летний спортсмен становился серебряным и бронзовым призером чемпионатов России.

Дополнительная информация:

https://rusada.ru/news/disqualification/russian-ski-jumping-and-nordic-combined-federation/?sphrase_id=113562

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