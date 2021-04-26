Двоеборца Серегина дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил

Официальный сайт российского антидопингового агентства (РУСАДА) сообщил, что Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России дисквалифицировала на 4 года двоеборца Алексея Серегина за нарушение антидопинговых правил.

Срок его отстранения отсчитывается с 21 мая 2020 года.

30-летний спортсмен становился серебряным и бронзовым призером чемпионатов России.