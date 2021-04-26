Двоеборца Серегина дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил
13:22
Официальный сайт российского антидопингового агентства (РУСАДА) сообщил, что Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России дисквалифицировала на 4 года двоеборца Алексея Серегина за нарушение антидопинговых правил.
Срок его отстранения отсчитывается с 21 мая 2020 года.
30-летний спортсмен становился серебряным и бронзовым призером чемпионатов России.
Дополнительная информация:
https://rusada.ru/news/disqualification/russian-ski-jumping-and-nordic-combined-federation/?sphrase_id=113562
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