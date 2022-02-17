Сборная Австрии лидирует в командном двоеборье на Олимпиаде в Пекине после прыжков с трамплина
Сборная Австрии лидирует в командном двоеборье на Олимпиаде в Пекине после прыжков с трамплина.
По итогам прыжков австрийцы набрали 475,4 балла. Второе место занимает команда Норвегии (469,4), на третьей строчке — Германия (467,0).
Сборная России не представлена в командном двоеборье на Олимпиаде в Пекине.
Комплект медалей в командном двоеборье будет разыгран по итогам эстафеты 4x5 км, которая состоится сегодня, 17 февраля (начало — в 14.00 мск).
Двоеборье
Пекин (Китай)
Олимпийские игры-2022
Мужчины
Командные соревнования К-125 + 4 х 5 км
Прыжок
1. Австрия (Мартин Фритц, Йоханнес Лампартер, Лукас Грайдерер, Франц-Йозеф Рерль) — 475,4
2. Норвегия (Йерген Гробак, Йенс Лурос Офтербо, Эспен Бьернстад, Эспен Андерсен) — 469,4
3. Германия (Мануэль Файсст, Эрик Френцель, Винценц Гайгер, Юлиан Шмид) — 467,0
4. Япония (Йосито Ватабе, Акито Ватабе, Хидеаки Нагаи, Го Ямамото) — 466,6
5. Франция (Гаэль Блондо, Маттео Бо, Антуан Жерар, Лоран Мулетале) — 410,0
6. Чехия (Ондржей Пажут, Ян Вытржвал, Томаш Портик, Лукаш Данек) — 403,7
7. США (Джаспер Гуд, Брайан Флетчер, Джаред Шумэйт, Адам Лумис) — 387,1
8. Финляндия (Илкка Херола, Артту Маекиахо, Эро Хирвонен, Пертту Репонен) — 385,1
9. Италия (Самуэль Коста, Алессандро Питтин, Якопо Бортолас, Рафаэль Буцци) — 320,1
10. Китай (Чжао Зие, Чжао Явень, Гуо Юхао, Фан Хаибин) — 184,7