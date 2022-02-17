Сборная Австрии лидирует в командном двоеборье на Олимпиаде в Пекине после прыжков с трамплина

Сборная Австрии лидирует в командном двоеборье на Олимпиаде в Пекине после прыжков с трамплина.

По итогам прыжков австрийцы набрали 475,4 балла. Второе место занимает команда Норвегии (469,4), на третьей строчке — Германия (467,0).

Сборная России не представлена в командном двоеборье на Олимпиаде в Пекине.

Комплект медалей в командном двоеборье будет разыгран по итогам эстафеты 4x5 км, которая состоится сегодня, 17 февраля (начало — в 14.00 мск).

Двоеборье

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Мужчины

Командные соревнования К-125 + 4 х 5 км

Прыжок

1. Австрия (Мартин Фритц, Йоханнес Лампартер, Лукас Грайдерер, Франц-Йозеф Рерль) — 475,4

2. Норвегия (Йерген Гробак, Йенс Лурос Офтербо, Эспен Бьернстад, Эспен Андерсен) — 469,4

3. Германия (Мануэль Файсст, Эрик Френцель, Винценц Гайгер, Юлиан Шмид) — 467,0

4. Япония (Йосито Ватабе, Акито Ватабе, Хидеаки Нагаи, Го Ямамото) — 466,6

5. Франция (Гаэль Блондо, Маттео Бо, Антуан Жерар, Лоран Мулетале) — 410,0

6. Чехия (Ондржей Пажут, Ян Вытржвал, Томаш Портик, Лукаш Данек) — 403,7

7. США (Джаспер Гуд, Брайан Флетчер, Джаред Шумэйт, Адам Лумис) — 387,1

8. Финляндия (Илкка Херола, Артту Маекиахо, Эро Хирвонен, Пертту Репонен) — 385,1

9. Италия (Самуэль Коста, Алессандро Питтин, Якопо Бортолас, Рафаэль Буцци) — 320,1

10. Китай (Чжао Зие, Чжао Явень, Гуо Юхао, Фан Хаибин) — 184,7