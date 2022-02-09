Немец Гайгер стал чемпионом в лыжном двоеборье на Олимпиаде в Пекине

Немец Винценц Гайгер стал чемпионом в лыжном двоеборье на Олимпиаде в Пекине.

Гайгер финишировал на первом месте в гонке на 10 километров. Вторым пришел норвежец Йерген Гробак, третий — австриец Лукас Грайдерер.

Лучшим из россиян стал Вячеслав Барков, который финишировал на 38-й строчке. Артем Галунин стал 39-м, Самир Мастиев занял 40-е место.

Двоеборье

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Мужчины

К-90 + 10 км

Гонка

1. Винценц Гайгер (Германия) — 25.07,7

2. Йерген Гробак (Норвегия) — 25.08,5

3. Лукас Грайдерер (Австрия) — 25.14,3

4. Йоханнес Лампартер (Австрия) — 25.16,7

5. Йоханнес Ридзек (Германия) — 25.29,5

6. Илкка Херола (Финляндия) — 25.33,1

7. Акито Ватабе (Япония) — 25.40,1

8. Юлиан Шмид (Германия) — 25.57,9

9. Франц-Йозеф Рерль (Австрия) — 26.17,3

10. Йенс Лурос Офтербо (Норвегия) — 26.50,2

38. Вячеслав Барков (Россия) — 30.54,2

39. Артем Галунин (Россия) — 31.38,8

40. Самир Мастиев (Россия) — 31.59,0