Немец Гайгер стал чемпионом в лыжном двоеборье на Олимпиаде в Пекине
Немец Винценц Гайгер стал чемпионом в лыжном двоеборье на Олимпиаде в Пекине.
Гайгер финишировал на первом месте в гонке на 10 километров. Вторым пришел норвежец Йерген Гробак, третий — австриец Лукас Грайдерер.
Лучшим из россиян стал Вячеслав Барков, который финишировал на 38-й строчке. Артем Галунин стал 39-м, Самир Мастиев занял 40-е место.
Двоеборье
Пекин (Китай)
Олимпийские игры-2022
Мужчины
К-90 + 10 км
Гонка
1. Винценц Гайгер (Германия) — 25.07,7
2. Йерген Гробак (Норвегия) — 25.08,5
3. Лукас Грайдерер (Австрия) — 25.14,3
4. Йоханнес Лампартер (Австрия) — 25.16,7
5. Йоханнес Ридзек (Германия) — 25.29,5
6. Илкка Херола (Финляндия) — 25.33,1
7. Акито Ватабе (Япония) — 25.40,1
8. Юлиан Шмид (Германия) — 25.57,9
9. Франц-Йозеф Рерль (Австрия) — 26.17,3
10. Йенс Лурос Офтербо (Норвегия) — 26.50,2
38. Вячеслав Барков (Россия) — 30.54,2
39. Артем Галунин (Россия) — 31.38,8
40. Самир Мастиев (Россия) — 31.59,0