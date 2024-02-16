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16 февраля, 16:15

Самир Мастиев победил в соревнованиях по лыжному двоеборью на Спартакиаде

Виктория Кравченко
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Самир Мастиев занял первое место в лыжном двоеборье на Всероссийской спартакиаде 2024 в Нижнем Тагиле. Он финишировал с результатом 28 минут 26,6 секунды в гонке на 10 км.

Вторым стал Артем Галунин (+56,9 секунды), который ранее на Спартакиаде завоевал золото, третий — Владимир Малов из Московской области (+1.06,8).

Соревнования по лыжному двоеборью в рамках Спартакиады завершатся сегодня, 16 февраля.

Всероссийская Спартакиада сильнейших 2024: основная информация

Всероссийская Спартакиада 2024
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