Самир Мастиев победил в соревнованиях по лыжному двоеборью на Спартакиаде

Самир Мастиев занял первое место в лыжном двоеборье на Всероссийской спартакиаде 2024 в Нижнем Тагиле. Он финишировал с результатом 28 минут 26,6 секунды в гонке на 10 км.

Вторым стал Артем Галунин (+56,9 секунды), который ранее на Спартакиаде завоевал золото, третий — Владимир Малов из Московской области (+1.06,8).

Соревнования по лыжному двоеборью в рамках Спартакиады завершатся сегодня, 16 февраля.

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