Японец Ямамото лидирует в двоеборье на Олимпиаде после прыжков с трамплина, лучший из россиян на 39-м месте

Японец Рета Ямамото лидирует в двоеборье на Олимпиаде в Пекине после прыжков с трамплина.

Ямамото набрал 133,0 балла за свою попытку. На втором месте идет Лукас Грайдерер, у которого 123,4 балла, на третьей строчке — немец Юлиан Шмид, набравший 123,1 балла.

Лучший из россиян — Артем Галунин, который занял 39-е место с 66,8 балла. 41-й результат у Вячеслава Баркова (61,6), на 44-й строчке — Самир Мастиев (47,8).

Сегодня, 9 февраля состоится лыжная гонка на 10 километров в рамках двоеборья. Начало — в 14.00 (мск).

Двоеборье

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Мужчины

К-90 + 10 км

Прыжок

1. Рета Ямамото (Япония) — 133,0

2. Лукас Грайдерер (Австрия) — 123,4

3. Юлиан Шмид (Германия) — 123,1

4. Йоханнес Ридзек (Германия) — 122,2

5. Йоханнес Лампартер (Австрия) — 116,9

5. Сора Яки (Япония) — 116,9

7. Франц-Йозеф Рерль (Австрия) — 115,8

8. Илкка Херола (Финляндия) — 115,7

9. Акито Ватабе (Япония) — 114,1

9. Йерген Гробак (Норвегия) — 114,1

11. Винценц Гайгер (Германия) — 111,4

39. Артем Галунин (Россия) — 66,8

41. Вячеслав Барков (Россия) — 61,6

44. Самир Мастиев (Россия) — 47,8