Японец Ямамото лидирует в двоеборье на Олимпиаде после прыжков с трамплина, лучший из россиян на 39-м месте
Японец Рета Ямамото лидирует в двоеборье на Олимпиаде в Пекине после прыжков с трамплина.
Ямамото набрал 133,0 балла за свою попытку. На втором месте идет Лукас Грайдерер, у которого 123,4 балла, на третьей строчке — немец Юлиан Шмид, набравший 123,1 балла.
Лучший из россиян — Артем Галунин, который занял 39-е место с 66,8 балла. 41-й результат у Вячеслава Баркова (61,6), на 44-й строчке — Самир Мастиев (47,8).
Сегодня, 9 февраля состоится лыжная гонка на 10 километров в рамках двоеборья. Начало — в 14.00 (мск).
Двоеборье
Пекин (Китай)
Олимпийские игры-2022
Мужчины
К-90 + 10 км
Прыжок
1. Рета Ямамото (Япония) — 133,0
2. Лукас Грайдерер (Австрия) — 123,4
3. Юлиан Шмид (Германия) — 123,1
4. Йоханнес Ридзек (Германия) — 122,2
5. Йоханнес Лампартер (Австрия) — 116,9
5. Сора Яки (Япония) — 116,9
7. Франц-Йозеф Рерль (Австрия) — 115,8
8. Илкка Херола (Финляндия) — 115,7
9. Акито Ватабе (Япония) — 114,1
9. Йерген Гробак (Норвегия) — 114,1
11. Винценц Гайгер (Германия) — 111,4
39. Артем Галунин (Россия) — 66,8
41. Вячеслав Барков (Россия) — 61,6
44. Самир Мастиев (Россия) — 47,8