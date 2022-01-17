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Лыжное двоеборье

Сегодня, 19:26

Российский двоеборец Яхин не сможет выступить на Олимпиаде в Пекине

Иван Шитик
Корреспондент

Вячеслав Барков, Самир Мастиев, Артем Галунин вошли в состав сборной России по лыжному двоеборью для участия в Олимпийских играх в Пекине, сообщает ТАСС.

Самый опытный российский двоеборец, участник Олимпиады в Сочи Эрнест Яхин не сможет выступить в Пекине. Из-за травмы 31-летний спортсмен пропустил почти весь сезон и не успел набрать необходимых для участия в Олимпийских играх квалификационных очков.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля, в лыжном двоеборье будут разыграны три комплекта медалей.

Источник: https://tass.ru/sport/13450159
Эрнест Яхин
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