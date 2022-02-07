Олимпиада-2022, лыжное двоеборье: расписание соревнований
Календарь соревнований зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине по лыжному двоеборью.
Состав сборной ОКР на Олимпиаде: Вячеслав Барков, Артем Галунин, Самир Мастиев.
Олимпийские игры-2022. Лыжное двоеборье (время начала — московское)
9 февраля, среда
Мужчины. К-90 + 10 км. Прыжок. 11:00
Мужчины. К-90 + 10 км. Гонка. 14:00
15 февраля, вторник
Мужчины. К-120 + 10 км. Прыжок. 11:00
Мужчины. К-120 + 10 км. Гонка. 14:00
17 февраля, четверг
Мужчины. Командные соревнования. К-125 + 4 х 5 км. Прыжок. 11:00
Мужчины. Командные соревнования. К-125 + 4 х 5 км. Гонка. 14:00
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