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Двоеборцы разыграют 3 золотых медали Олимпийских игр-2022

Сегодня, 12:45

Олимпиада-2022, лыжное двоеборье: расписание соревнований

Лыжное двоеборье.
Фото AFP

Календарь соревнований зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине по лыжному двоеборью.

Состав сборной ОКР на Олимпиаде: Вячеслав Барков, Артем Галунин, Самир Мастиев.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Олимпийские игры-2022. Лыжное двоеборье (время начала — московское)

9 февраля, среда

Мужчины. К-90 + 10 км. Прыжок. 11:00

Мужчины. К-90 + 10 км. Гонка. 14:00

15 февраля, вторник

Мужчины. К-120 + 10 км. Прыжок. 11:00

Мужчины. К-120 + 10 км. Гонка. 14:00

17 февраля, четверг

Мужчины. Командные соревнования. К-125 + 4 х 5 км. Прыжок. 11:00

Мужчины. Командные соревнования. К-125 + 4 х 5 км. Гонка. 14:00

Источник: https://www.sport-express.ru/olympics/beijing2022/nordic-combined/
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