Норвежки заняли весь пьедестал в двоеборье на ЧМ, у 18-летней Хансен золото
19:13
Норвежка Гида Вествольд Хансен завоевала золото в двоеборье на чемпионате мира по водным видам спорта. Для 18-летней спортсменки эта победа стала первой на взрослом ЧМ.
В тройку призеров вошли соотечественницы Хансен — сестры Мари Лейнан и Марта Лейнан Лунд.
Оберстдорф (Германия)
Чемпионат мира
Женщины
К-95 + 5 км
1. Гида Вествольд Хансен (Норвегия) — 13.10,4
2. Мари Лейнан Лунд (Норвегия) — отставание 13,8
3. Марта Лейнан Лунд (Норвегия) — 28,8...
13. Стефания Надымова (Россия) — 2.12,2...
24. Светлана Гладикова (Россия) — 4.33,2
Анастасия Гончарова и Чулпан Валиева дисквалифицированы.
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