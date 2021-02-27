Норвежки заняли весь пьедестал в двоеборье на ЧМ, у 18-летней Хансен золото

Норвежка Гида Вествольд Хансен завоевала золото в двоеборье на чемпионате мира по водным видам спорта. Для 18-летней спортсменки эта победа стала первой на взрослом ЧМ.

В тройку призеров вошли соотечественницы Хансен — сестры Мари Лейнан и Марта Лейнан Лунд.

Оберстдорф (Германия)

Чемпионат мира

Женщины

К-95 + 5 км

1. Гида Вествольд Хансен (Норвегия) — 13.10,4

2. Мари Лейнан Лунд (Норвегия) — отставание 13,8

3. Марта Лейнан Лунд (Норвегия) — 28,8...

13. Стефания Надымова (Россия) — 2.12,2...

24. Светлана Гладикова (Россия) — 4.33,2

Анастасия Гончарова и Чулпан Валиева дисквалифицированы.