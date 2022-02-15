Норвежец Риибер лидирует в олимпийском двоеборье после прыжков с трамплина, лучший из россиян занял 42-е место

Норвежец Харальд Йонас Риибер лидирует в олимпийском двоеборье после прыжков с трамплина.

Спортсмен набрал 139,8 балла за свою попытку. Второе место делят эстонец Кристиан Илвес и японец Рета Ямамото, у обоих по 128,7 балла.

Лучшим из россиян стал Артем Галунин, который занял 42-е место. Вячеслав Барков стал 44-м, Самир Мастиев показал 48-й результат.

Сегодня, 15 февраля состоится лыжная гонка на 10 км, по итогам которой будет разыгран комплект медалей. Начало — в 13.30 (мск).

Двоеборье

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Мужчины

К-120 + 10 км

Прыжок

1. Харальд Йонас Риибер (Норвегия) — 139,8

2. Кристиан Илвес (Эстония) — 128,7

2. Рета Ямамото (Япония) — 128,7

4. Мануэль Файсст (Германия) — 128,0

5. Акито Ватабе (Япония) — 126,4

6. Франц-Йозеф Рерль (Австрия) — 121,9

7. Марио Зайдль (Австрия) — 119,5

8. Йоханнес Лампартер (Австрия) — 118,1

9. Юлиан Шмид (Германия) — 116,0

10. Йенс Лурос Офтербо (Норвегия) — 113,0

42. Артем Галунин (Россия) — 58,0

44. Вячеслав Барков (Россия) — 53,3

48. Самир Мастиев (Россия) — 20,4