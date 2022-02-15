Норвежец Риибер лидирует в олимпийском двоеборье после прыжков с трамплина, лучший из россиян занял 42-е место
Норвежец Харальд Йонас Риибер лидирует в олимпийском двоеборье после прыжков с трамплина.
Спортсмен набрал 139,8 балла за свою попытку. Второе место делят эстонец Кристиан Илвес и японец Рета Ямамото, у обоих по 128,7 балла.
Лучшим из россиян стал Артем Галунин, который занял 42-е место. Вячеслав Барков стал 44-м, Самир Мастиев показал 48-й результат.
Сегодня, 15 февраля состоится лыжная гонка на 10 км, по итогам которой будет разыгран комплект медалей. Начало — в 13.30 (мск).
Двоеборье
Пекин (Китай)
Олимпийские игры-2022
Мужчины
К-120 + 10 км
Прыжок
1. Харальд Йонас Риибер (Норвегия) — 139,8
2. Кристиан Илвес (Эстония) — 128,7
2. Рета Ямамото (Япония) — 128,7
4. Мануэль Файсст (Германия) — 128,0
5. Акито Ватабе (Япония) — 126,4
6. Франц-Йозеф Рерль (Австрия) — 121,9
7. Марио Зайдль (Австрия) — 119,5
8. Йоханнес Лампартер (Австрия) — 118,1
9. Юлиан Шмид (Германия) — 116,0
10. Йенс Лурос Офтербо (Норвегия) — 113,0
42. Артем Галунин (Россия) — 58,0
44. Вячеслав Барков (Россия) — 53,3
48. Самир Мастиев (Россия) — 20,4