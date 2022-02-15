Норвежец Граабак выиграл золото Олимпиады в Пекине в лыжном двоеборье

Норвежец Йорген Граабак выиграл золото в соревнованиях по лыжному двоеборью на Олимпиаде в Пекине.

Второе место занял его соотечественник Йенс Лураас Офтебро. Замкнул тройку японец Акито Ватабе.

Россиянин Вячеслав Барков занял 41-е место.

30-летний Граабак стал трехкратным олимпийским чемпионом. На Играх-2014 в Сочи он выиграл два золота. Также у него серебро Пхенчхана-2018 и серебро Игр-2022 в Пекине.

Двоеборье

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Мужчины

К-120 + 10 км

Гонка

1. Йерген Гробак (Норвегия) — 27.13,3

2. Йенс Лурос Офтербо (Норвегия) — 27.13,7

3. Акито Ватабе (Япония) — 27.13,9

4. Мануэль Файсст (Германия) — 27.16,6

5. Йоханнес Лампартер (Австрия) — 27.31,3

6. Винценц Гайгер (Германия) — 27.44,5

7. Харальд Йонас Риибер (Норвегия) — 27.53,1

8. Кристиан Илвес (Эстония) — 28.13,5

9. Томми Шмид (Швейцария) — 28.14,1

10. Франц-Йозеф Рерль (Австрия) — 28.22,2

41. Вячеслав Барков (Россия) — 32.56,9

42. Артем Галунин (Россия) — 33.22,2

46. Самир Мастиев (Россия) — 36.07,4