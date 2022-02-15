Норвежец Граабак выиграл золото Олимпиады в Пекине в лыжном двоеборье
Норвежец Йорген Граабак выиграл золото в соревнованиях по лыжному двоеборью на Олимпиаде в Пекине.
Второе место занял его соотечественник Йенс Лураас Офтебро. Замкнул тройку японец Акито Ватабе.
Россиянин Вячеслав Барков занял 41-е место.
30-летний Граабак стал трехкратным олимпийским чемпионом. На Играх-2014 в Сочи он выиграл два золота. Также у него серебро Пхенчхана-2018 и серебро Игр-2022 в Пекине.
Двоеборье
Пекин (Китай)
Олимпийские игры-2022
Мужчины
К-120 + 10 км
Гонка
1. Йерген Гробак (Норвегия) — 27.13,3
2. Йенс Лурос Офтербо (Норвегия) — 27.13,7
3. Акито Ватабе (Япония) — 27.13,9
4. Мануэль Файсст (Германия) — 27.16,6
5. Йоханнес Лампартер (Австрия) — 27.31,3
6. Винценц Гайгер (Германия) — 27.44,5
7. Харальд Йонас Риибер (Норвегия) — 27.53,1
8. Кристиан Илвес (Эстония) — 28.13,5
9. Томми Шмид (Швейцария) — 28.14,1
10. Франц-Йозеф Рерль (Австрия) — 28.22,2
41. Вячеслав Барков (Россия) — 32.56,9
42. Артем Галунин (Россия) — 33.22,2
46. Самир Мастиев (Россия) — 36.07,4