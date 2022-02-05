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Сегодня, 07:33

Еще два участника этапа Кубка мира по двоеборью в Зефельде сдали в Пекине положительные ковид-тесты

Еще два участника этапа Кубка мира по двоеборью заразились коронавирусом
Олег Шамонаев
Шеф отдела информации

Трехкратный олимпийский чемпион из Германии Эрик Френцель стал еще одним элитным двоеборцем, сдавшим положительный тест на коронавирус. Вместе с ним на карантин отправился его товарищ по команде Теренс Вебер.

Ранее в изоляции по причине коронавируса оказалась целая бригада двоеборцев из Норвегии — четырехкратный чемпион мира Ярл Магнус Риибер, Эспен Андерсен, Эспен Бьорнстад и Йорген Гробак. Такие же проблемы — у эстонца Кристьяна Ильвеса. Это превращает в фарс первый олимпийский старт по двоеборью, который запланирован на 9 февраля.

Из первой пятерки общего зачета Кубка мира по двоеборью в карантине сейчас находятся четверо — в строю только австриец Йоханнес Лампартер. Все инфицированные были участниками этапа Кубка мира, который прошел в австрийском Зефельде в последний уик-энд перед Олимпиадой. Есть мнение, что заражение могло произойти именно там.

Российские двоеборцы из-за своего низкого рейтинга в этапах Кубка мира не участвуют.

Коронавирус
Эрик Френцель
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