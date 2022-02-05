Еще два участника этапа Кубка мира по двоеборью в Зефельде сдали в Пекине положительные ковид-тесты

Еще два участника этапа Кубка мира по двоеборью заразились коронавирусом

Трехкратный олимпийский чемпион из Германии Эрик Френцель стал еще одним элитным двоеборцем, сдавшим положительный тест на коронавирус. Вместе с ним на карантин отправился его товарищ по команде Теренс Вебер.

Ранее в изоляции по причине коронавируса оказалась целая бригада двоеборцев из Норвегии — четырехкратный чемпион мира Ярл Магнус Риибер, Эспен Андерсен, Эспен Бьорнстад и Йорген Гробак. Такие же проблемы — у эстонца Кристьяна Ильвеса. Это превращает в фарс первый олимпийский старт по двоеборью, который запланирован на 9 февраля.

Из первой пятерки общего зачета Кубка мира по двоеборью в карантине сейчас находятся четверо — в строю только австриец Йоханнес Лампартер. Все инфицированные были участниками этапа Кубка мира, который прошел в австрийском Зефельде в последний уик-энд перед Олимпиадой. Есть мнение, что заражение могло произойти именно там.

Российские двоеборцы из-за своего низкого рейтинга в этапах Кубка мира не участвуют.