Сборная Норвегии выиграла командные соревнования в двоеборье на Играх в Пекине

Сборная Норвегии завоевала 14 золотую медаль на Олимпийских играх в Пекине. Золото Норвегии принесли мужчины в командном соревновании в лыжном двоеборье. Командные соревнования включали в себя прыжки с большого трамплина и лыжную эстафету 4х5 км.

Норвежцы уверенно выиграли соревнования. За остальные медали на финише развернулась борьба между командами Австрии, Германии и Японии.

В итоге Германия стала второй, Япония — третьей.

Двоеборье

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Мужчины

Командные соревнования К-125 + 4 х 5 км

Гонка

1. Норвегия (Йерген Гробак, Йенс Лурос Офтербо, Эспен Бьернстад, Эспен Андерсен) — 50.41,1

2. Германия (Мануэль Файсст, Эрик Френцель, Винценц Гайгер, Томми Шмид) — 51.40,0

3. Япония (Акито Ватабе, Йосито Ватабе, Хидеаки Нагаи, Го Ямамото) — 51.40,3

4. Австрия (Мартин Фритц, Йоханнес Лампартер, Лукас Грайдерер, Франц-Йозеф Рерль) — 51.44,7

5. Франция (Гаэль Блондо, Антуан Жерар, Лоран Мулетале, Маттео Бо) — 53.00,1

6. США (Джаспер Гуд, Брайан Флетчер, Джаред Шумэйт, Адам Лумис) — 53.07,1

7. Чехия (Ондржей Пажут, Ян Вытржвал, Томаш Портик, Лукаш Данек) — 53.10,6

8. Финляндия (Илкка Херола, Артту Маекиахо, Эро Хирвонен, Пертту Репонен) — 53.24,1

9. Италия (Самуэль Коста, Алессандро Питтин, Якопо Бортолас, Рафаэль Буцци) — 57.07,0

10. Китай (Чжао Зие, Чжао Явень, Гуо Юхао, Фан Хаибин) — 1:04.35,1