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Норвежские двоеборцы завоевали три золота в трех стартах на ЧМ

19:09

Сборная Норвегии выиграла командные соревнования в двоеборье на чемпионате мира по лыжным видам спорта. У норвежских двоеборцев три золота в трех стартах.

Ранее победу одержала у женщин норвежка Гида Хансен, а у мужчин Ярл Магнус Риибер.

Оберстдорф (Германия)

Чемпионат мира

Мужчины

Командные соревнования

К-90 + 4х5 км

1. Норвегия (Эспен Бьернстад, Йерген Гробак, Йенс Лурос Офтербо, Харальд
Йонас Риибер) — 43,57,7

2. Германия (Теренс Вебер, Фабиан Риссле, Эрик Френцель, Винценц Гайгер) — отставание 42,7

3. Австрия (Йоханнес Лампартер, Лукас Клапфер, Марио Зайдль, Лукас Грайдерер) — 49,1...

10. Россия (Александр Миланин, Самир Мастиев, Вячеслав Барков, Артем Галунин) — 8.27,7

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