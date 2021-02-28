Норвежские двоеборцы завоевали три золота в трех стартах на ЧМ

Сборная Норвегии выиграла командные соревнования в двоеборье на чемпионате мира по лыжным видам спорта. У норвежских двоеборцев три золота в трех стартах.

Ранее победу одержала у женщин норвежка Гида Хансен, а у мужчин Ярл Магнус Риибер.

Оберстдорф (Германия)

Чемпионат мира

Мужчины

Командные соревнования

К-90 + 4х5 км

1. Норвегия (Эспен Бьернстад, Йерген Гробак, Йенс Лурос Офтербо, Харальд

Йонас Риибер) — 43,57,7

2. Германия (Теренс Вебер, Фабиан Риссле, Эрик Френцель, Винценц Гайгер) — отставание 42,7

3. Австрия (Йоханнес Лампартер, Лукас Клапфер, Марио Зайдль, Лукас Грайдерер) — 49,1...

10. Россия (Александр Миланин, Самир Мастиев, Вячеслав Барков, Артем Галунин) — 8.27,7