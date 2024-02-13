Двоеборье
Новости
Чемпионат мира Зачет Кубка мира Календарь Кубка мира Олимпиада
Главная
Двоеборье

Сегодня, 16:58

Галунин занял первое место в лыжном двоеборье на Всероссийской спартакиаде

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Представляющий Нижегородскую область Артем Галунин стал победителем в лыжном двоеборье на Спартакиаде 2024 в Нижнем Тагиле.

Второе место занял Самир Мастиев из Свердловской области. Третий результат показал Дмитрий Осипов, выступающий за Санкт-Петербург.

Лыжное двоеборье представляет собой прыжки с большого трамплина и забег на 10 км.

Всероссийская Спартакиада по зимним видам спорта с участием сильнейших спортсменов России проходит с 9 по 18 февраля 2024 года.

Всероссийская Спартакиада сильнейших 2024: основная информация

Всероссийская Спартакиада 2024
0
Читайте также
Легенда российского тенниса Кафельников отметит 50-летие
Евро 2024 по футболу пройдет с участием 24 сборных в 10 городах
Выявлены новые преступления участников движения АУЕ в Тыве
Рогов сообщил о ликвидации российскими военными элитного офицера ВСУ
В Мариуполе нашли заминированный схрон с оружием и секретной документацией СБУ
В ДНР рассказали о гибели украинских военных из-за бракованного шведского оружия
Популярное видео
ИИХФ продлила отстранение России от международных турниров
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
Нигерия — Кот-д`Ивуар: видеообзор, финал Кубка Африки
«Барселона» — «Гранада»: видеообзор матча, 24-й тур чемпионата Испании
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Севилья» — «Атлетико»: видеообзор матча, 24-й тур чемпионата Испании
«Ак Барс» проигрывает в Зеленом дерби
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
ЮАР — ДР Конго: видеообзор, матч за 3-е место Кубка Африки
«Реал» — «Жирона»: видеообзор матча, 24-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Осасуна»: видеообзор матча, 24-й тур чемпионата Испании
Морозов остается президентом КХЛ на следующие четыре года
«Чикаго» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Разборки после травмы Толчинского и слов Ротенберга
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Кот-д`Ивуар — ДР Конго: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Африки
Нигерия — ЮАР: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Африки
Ротенберг в ярости после 5:9 и что с Кузнецовым
Материалы сюжета: Всероссийская Спартакиада сильнейших 2024: расписание и основные материалы
Москва — не Россия. Почему Спартакиада успешна, хотя в столице ее не замечают?
В мужских лыжах впервые в сезоне победил кто-то кроме Большунова. У команды Сан Саныча только седьмое место
На Спартакиаде победил биатлонист из Сельца. Раньше его обвиняли в блате и называли сыном Драчева
Бывшая лыжница Наталия Шевченко выиграла индивидуальную биатлонную гонку на Спартакиаде 2024
Команда Москвы по санному спорту победила в эстафете на Спартакиаде 2024
Коростелев: «Говорили с Большуновым, что в командном спринте будем наверстывать упущенное»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Еще два участника этапа Кубка мира по двоеборью в Зефельде сдали в Пекине положительные ковид-тесты
Новости
RSS RSS
Все новости