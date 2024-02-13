Галунин занял первое место в лыжном двоеборье на Всероссийской спартакиаде
Представляющий Нижегородскую область Артем Галунин стал победителем в лыжном двоеборье на Спартакиаде 2024 в Нижнем Тагиле.
Второе место занял Самир Мастиев из Свердловской области. Третий результат показал Дмитрий Осипов, выступающий за Санкт-Петербург.
Лыжное двоеборье представляет собой прыжки с большого трамплина и забег на 10 км.
Всероссийская Спартакиада по зимним видам спорта с участием сильнейших спортсменов России проходит с 9 по 18 февраля 2024 года.
Всероссийская Спартакиада сильнейших 2024: основная информация
Новости