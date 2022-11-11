Участник Олимпийских игр-2006 Каменев попался пьяным за рулем. Его лишили водительских прав

Российского лыжника Антона Каменева, члена олимпийской сборной по лыжному двоеборью на Олимпиаде в Турине, поймали пьяным за рулем в Москве.

Автомобиль, которым управлял 36-летний спортсмен, остановили в деревне Пучково. Каменев был без прав и находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Все нормально. Все ровно. Меня на 48 часов задержали и потом отпустили. Автомобиль не мой был. Прав лишили», — сказал спортсмен Life.ru.

Антон Каменев — российский спортсмен, член олимпийской сборной России по лыжному двоеборью на Олимпиаде-2006 в Турине (там он стал девятым в эстафете).

Отметим, что накануне Олимпиады-2010 в Ванкувере он был дисквалифицирован из-за допинга.