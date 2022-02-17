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Пекин-2022

Сегодня, 14:55

Норвегия повторила свой лучший результат по количеству золотых медалей на зимних Олимпиадах

Иван Шитик
Корреспондент

Сборная Норвегии выиграла командные соревнования в лыжном двоеборье на Олимпиаде в Пекине. Для норвежской сборной это 14-я золотая медаль на Играх в столице Китая.

Таким образом, Норвегия повторила свой лучший результат по количеству золотых медалей на зимних Олимпиадах. 14 золотых медалей также было завоевано на Играх-2018 в Пхенчхане.

Напомним, что Олимпийские игры в Пекине завершаются 20 февраля.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

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