Норвегия повторила свой лучший результат по количеству золотых медалей на зимних Олимпиадах

Сборная Норвегии выиграла командные соревнования в лыжном двоеборье на Олимпиаде в Пекине. Для норвежской сборной это 14-я золотая медаль на Играх в столице Китая.

Таким образом, Норвегия повторила свой лучший результат по количеству золотых медалей на зимних Олимпиадах. 14 золотых медалей также было завоевано на Играх-2018 в Пхенчхане.

Напомним, что Олимпийские игры в Пекине завершаются 20 февраля.