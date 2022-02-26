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Сегодня, 16:05

Тихонов отреагировал на заявление Федерации лыжных видов спорта Норвегии

Мария Куцубеева
Корреспондент

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на выступление Правления Федерации лыжных видов спорта Норвегии против участия российских спортсменов в предстоящих соревнованиях на территории страны.
«Норвежцы всю жизнь были скандалистами. Я с большим неуважением отношусь к этой Федерации. Лучше бы сопли вытирали, когда финишируют, а то противно смотреть. Мне кажется, лезть в политику — не их дело. Вы являетесь большой лыжной державой. Занимайтесь своим делом. Можно говорить, что угодно в этой ситуации. Это очень неправильно. FIS может не послушать их. Решать будут они, что делать в этом случае», — сказал Тихонов «СЭ».
В ближайшие несколько недель Норвегия примет этапы Кубка мира по горнолыжному спорту, двоеборью и прыжкам с трамплина.
В марте пройдет этап Кубка мира по лыжным гонкам в Драммене, а также марафон в Холменколлене.

Александр Тихонов
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