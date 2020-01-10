Риибер выиграл этап Кубка мира по двоеборью в Валь-ди-Фьемме
17:38
Норвежский двоеборец Ярл Магнус Риибер стал победителем на этапе Кубка мира в итальянском Валь-ди-Фьемме. Лучшим из россиян стал Вячеслав Барков, который занял 43-е место.
Валь-ди-Фьемме (Италия)
Кубок мира
Мужчины
Личный зачет
К-120 + 10 км
1. Ярл Магнус Риибер (Норвегия) — 26.10,9
2. Винценц Гайгер (Германия) — отставание 26,6
3. Йерген Гробак (Норвегия) — 27,7
4. Фабиан Риссле (Германия) — 29,3
5. Йоханнес Ридзек (Германия) — 29,8
6. Лукас Грайдерер (Австрия) — 31,8
43. Вячеслав Барков (Россия) — 4.59,8
45. Александр Пашаев (Россия) — 5.41,9
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