Риибер выиграл этап Кубка мира по двоеборью в Валь-ди-Фьемме

Норвежский двоеборец Ярл Магнус Риибер стал победителем на этапе Кубка мира в итальянском Валь-ди-Фьемме. Лучшим из россиян стал Вячеслав Барков, который занял 43-е место.

Валь-ди-Фьемме (Италия)

Кубок мира

Мужчины

Личный зачет

К-120 + 10 км

1. Ярл Магнус Риибер (Норвегия) — 26.10,9

2. Винценц Гайгер (Германия) — отставание 26,6

3. Йерген Гробак (Норвегия) — 27,7

4. Фабиан Риссле (Германия) — 29,3

5. Йоханнес Ридзек (Германия) — 29,8

6. Лукас Грайдерер (Австрия) — 31,8

43. Вячеслав Барков (Россия) — 4.59,8

45. Александр Пашаев (Россия) — 5.41,9