Российских тхэквондистов могут допустить до международных турниров в случае одобрения МОК

Президент Всемирной федерации тхэквондо (World Taekwondo) Чо Чон Вон заявил, что организация будет готова в апреле снять запрет для россиян и белорусов на участие в международных соревнованиях, если они получат соответствующую рекомендацию от МОК.

«МОК проведет более подробное обсуждение данной темы на исполкоме в конце марта. При его определенных итогах мы сможем позволить российским и белорусским атлетам участвовать в соревнованиях под эгидой World Taekwondo начиная с апреля», — приводит слова президента World Taekwondo агентство Ренхап.

25 января 2023 года исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских атлетов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО) на Украине, к соревнованиям в нейтральном статусе.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах.