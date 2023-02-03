В Подмосковье избили беременную чемпионку России по тхэквондо

Чемпионка России по тхэквондо Наталья Сулейманова была доставлена в больницу с травмами, сообщает ИА REGNUM.

По сведениям источника, 24-летнюю спортсменку на седьмом месяце беременности доставили на скорой помощи из дома в Подмосковье, где девушка проживает с мужем. При осмотре врачи диагностировали у нее множественные телесные повреждения. Во время процедур девушка рассказала врачам, что телесные повреждения нанес ей муж. С ребенком все в порядке, беременность удалось сохранить.

После обследования и оказания медицинской помощи Сулейманову отпустили домой.

Сулейманова является многократной призеркой чемпионатов Европы и мировых первенств, а также несколько раз выигрывала чемпионат России.