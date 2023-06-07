Всемирная федерация тхэквондо занимается расследованием присутствия Ларина и Храмцова на чемпионате мира

Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo) расследует присутствие россиян Владислава Ларина и Максима Храмцова на чемпионате мира в Баку, приводит ТАСС сообщение пресс-службы World Taekwondo с портала Inside the Games.

Ларин и Храмцов не были допущены к участию на чемпионате мира из-за активности в социальных сетях. В турнире приняли участие 23 спортсмена в нейтральном статусе.

Чемпионат мира по тхэквондо завершился 4 июня.