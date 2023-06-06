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Иванов назвал выступление российских тхэквондисток одним из лучших на чемпионатах мира

Алина Савинова
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Главный тренер сборной России по тхэквондо Вадим Иванов заявил, что российские спортсменки добились на чемпионате мира в Баку одного из лучших результатов в истории команды.

«Что касается женщин, то у них было одно из лучших выступлений команды в целом на чемпионатах мира. Спустя 10 лет была выиграна еще одна золотая медаль, в 2013 году у нас было золото и серебро, а сейчас — золото и три серебра. В неофициальном зачете наша женская команда заняла третье место на чемпионате мира. Нужно признать, что последние годы у нас успешно выступала мужская команда, а женская не дотягивала до их уровня. В текущих условиях я бы оценил выступление наших женщин на пятерку по пятибалльной системе», — приводит ТАСС слова Иванова.

ЧМ-2023 в Баку проходил со 2 по 4 июня. По итогам турнира российские спортсмены завоевали одну золотую и четыре бронзовые медали. Российские и белорусские тхэквондисты выступали на чемпионате мира в нейтральном статусе.

Источник: https://tass.ru/sport/17939251
Вадим Иванов
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