Российская тхэквондистка Минина завоевала лицензию для участия в Олимпийских играх

Россиянка Татьяна Минина стала финалисткой квалификационного турнира по тхэквондо в Болгарии.

В полуфинале в весовой категории до 57 кг спортсменка из России победила чешку Доминику Хронову. Благодаря выходу в финал турнира россиянка получила лицензию для выступления на Олимпиаде-2024 в Париже.

Минина является серебряным призером Олимпийских игр 2020 года, трехкратным призером чемпионатов мира, трехкратной чемпионкой Европы, а также многократной победительницей чемпионатов России.

Летние Олимпийские игры в Париже (Франция) пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. 8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) допустил спортсменов из России и Белоруссии к участию в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.