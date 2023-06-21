Единоборства
Тхэквондо
Новости
Олимпиада
Игры
Главная
Единоборства / ММА
Тхэквондо

Сегодня, 15:18

Участие российских тхэквондистов в Гран-при будет зависеть от их положения в новом рейтинге World Taekwondo

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер сборной России по тхэквондо Вадим Иванов рассказал, в каком случае российские спортсмены могут претендовать на участие в Гран-при.

«Наши спортсмены были допущены только до участия в чемпионате мира в Баку. На Гран-при никого из россиян пока не приглашали. Но нельзя исключать, что на сентябрьский турнир в Париже будут допущены те спортсмены, кто сумел заработать достаточное количество рейтинговых очков на чемпионате мира и пройти проверку в комитете World Taekwondo. В начале июля должен появиться новый рейтинг, в котором будут учтены результаты чемпионата мира в Баку. После его выхода наступит понимание, кто из россиян может претендовать на приглашение на Гран-при в Париж», — приводит ТАСС слова Иванова.

Гран-при во Франции пройдет с 1 по 3 сентября , в Китае — с 10 по 12 октября. Финал Гран-при состоится в Манчестере со 2 по 3 декабря.

28 марта 2023 года исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям спортсменов из России и Белоруссии, не поддерживающих СВО, в нейтральном статусе.

Источник: https://tass.ru/sport/18078835
Вадим Иванов
0
Читайте также
Промес приговорен к тюремному сроку в Нидерландах: выдаст ли его Россия? Объясняет адвокат
Чемпион России по бегу Александр Хютте получил два года колонии за избиение соседа
Людям до 35 лет компенсируют половину аренды жилья
Создатель первой термоядерной бомбы покончил с собой в Москве
МО сообщило о продолжении наступательных действий ВСУ по нескольким направлениям
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Монсон — об «Играх дружбы»: «Олимпиаде нет замены, но это блестящая идея»
Федерация санного спорта Россия выплатила ежегодный взнос в FIL за сезон-2022/23
Кузина: «У меня есть цель, которая не зависит от количества соревнований в текущем сезоне»
Брусникина рассказала, когда российских синхронистов могут допустить до международных турниров
Всемирная федерация тхэквондо проведет трехэтапную проверку россиян для участия в Гран-при
В МОК заявили, что вопрос участия российских спортсменов в Олимпиаде еще не решен
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Всемирная федерация тхэквондо проведет трехэтапную проверку россиян для участия в Гран-при
Новости
RSS RSS
Все новости