Штырков заявил, что бой в кулачке против Дацика будет стоить от 13 миллионов рублей

Российский боец Иван Штырков назвал желаемую сумму гонорара за поединок на голых кулаках против Вячеслава Дацика.

«Напомню, что с Дациком были какие-то странные правила: три по три в клетке, босиком. Есть конкретные виды спорта: кулачка, ММА, кикбоксинг, бокс, там и нужно развиваться. Мне без разницы, с кем драться, Дацик или не Дацик. Вопрос гонорара. Если бой с Минеевым состоится и я получу желаемую и оговоренную сумму, то ценник в кулачке автоматически вырастет. Думаю, что стоимость будет от 13 миллионов рублей за бой», — цитирует Штыркова Metaratings.ru.

В профессиональных смешанных единоборствах 34-летний Штырков провел 25 поединков, в которых одержал 22 победы, потерпел 2 поражения и 1 бой завершил вничью.