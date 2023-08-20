С олимпийских чемпионов по тхэквондо из России Храмцова и Ларина сняли санкции

Главный тренер сборной России по тхэквондо Вадим Иванов заявил, что победители Олимпийских игр в Токио Максим Храмцов и Владислав Ларин в сентябре впервые после отстранения из-за поддержки СВО выступят на «Гран-при в Париже». Санкции истекут 31 августа.

Международная федерация тхэквондо в мае не допустила спортсменов к чемпионату мира в Баку. Другие российские атлеты выступали в нейтральном статусе.

«Гран-при Парижа» состоится во Франции 1-3 сентября.