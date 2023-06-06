Чемпионка мира по тхэквондо Хузина пока не решила задачу отбора на летние Олимпийские игры

Главный тренер сборной страны Вадим Иванов отметил, что россиянка Лилия Хузина, одержавшая победу на чемпионате мира по тхэквондо в Баку, пока не решила задачу отбора на Олимпиаду в Париже.

«Чемпионат мира давал самое большое количество рейтинговых очков для участия в Олимпийских играх. Победители соревнований получали 140 баллов. Наша золотая медалистка Лилия Хузина, выиграв чемпионат мира, пока не отобралась на Олимпиаду-2024 Но она решила другую задачу и завоевала право выступать в серии «Гран-при», попав в топ-32 спортсменов в своей весовой категории. На этой неделе выйдет обновленный олимпийский рейтинг, и мы узнаем, на каком она месте», — приводит ТАСС слова Иванова.

Первый этап «Гран-при» состоится с 9 по 11 июня в Риме.

Ранее российские тхэквондисты приняли участие в чемпионате мира, который проходил в Баку со 2 по 4 июня. По итогам турнира россияне завоевали одну золотую и четыре бронзовые медали.