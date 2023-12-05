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Сегодня, 08:29

UFC подписал контракт с призером Олимпийских игр по тхэквондо

Давид Хачатрян
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Бронзовый призер Олимпийских игр по тхэквондо 35-летний тяжеловес Робелис Деспанье (4-0) получил контракт с UFC после победы нокаутом над Майлзом Бэнксом (3-1).

Бой завершился за считанные секунды на турнире Fury FC 84, который состоялся 3 декабря в Хьюстоне, США. После боя ринг-анонсер сообщил, что Деспанье официально подписал контракт с UFC.

Деспанье — бронзовый призер летних Олимпийских игр 2012 года по тхэквондо. Спустя десять лет он дебютировал в ММА, победив Катума Мулумбу (0-1) техническим нокаутом в первом раунде. Годом позже он победил Трэвиса Грегуара (0-1) всего за 12 секунд.

В 2023 году Деспанье провел еще два боя, оба закончились быстро.

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