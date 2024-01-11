Бокс/ММА
Другие единоборства
Тхэквондо
Борьба вольная Борьба греко-римская Дзюдо Самбо Каратэ
Сумо
Кикбоксинг
Реслинг
Главная
Бокс/ММА
Тхэквондо

Сегодня, 12:41

Всемирная федерация тхэквондо расширила допуск россиян в нейтральном статусе

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Федерации тхэквондо (World Taekwondo) расширил допуск спортсменов из России и Белоруссии к соревнованиям в нейтральном статусе, сообщается на сайте организации.

В апреле 2023 года федерация допустила российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под эгидой организации в нейтральном статусе при условии соблюдения ряда критериев.

Совет World Taekwondo разрешил россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях не под эгидой федерации, но признанных World Taekwondo.

Ранее российские и белорусские спортсмены не могли участвовать в таких турнирах из-за сложностей с проверкой критериев соответствия.

0
Тхэквондо: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
«Вам должно быть стыдно». ISU убрал российскую фигуристку из списка чемпионок Европы
Ветераны СКА написали письмо Президенту Путину с критикой судейства в КХЛ
Небензя: Чехия пыталась избежать ответственности за соучастие в атаке Белгорода
В Приднестровье сообщили об инциденте на границе с Украиной
Украинский сапер рассказал о минных «ловушках» ВС РФ
Поезд насмерть сбил трех человек около станции «Рижская» в Москве
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Российский тхэквондист Ларин выиграл этап «Гран-при» в Китае

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости