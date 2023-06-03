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Сегодня, 22:41

Российская тхэквондистка Хузина стала чемпионкой мира

Мария Гусева
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Российская тхэквондистка Лилия Хузина стала чемпионкой мира по тхэквондо, победив в весовой категории до 62 кг.

В финальной схватке 20-летняя россиянка победила бразильянку Каролин Сантос. Бронзовыми призерами стали Феруза Садыкова из Узбекистана и Алия Пауэлл из Великобритании. На чемпионате мира не проводятся поединки за третье место.

Это первая золотая медаль для российских спортсменов на мировом первенстве. Ранее российские спортсмены на турнире завоевали три бронзовые награды: Полина Хан (до 73 кг), Кристина Адебайо (свыше 73 кг), Кадырбек Дауров (до 74 кг).

Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе. Чемпионат мира по тхэквондо проходит в Баку (Азербайджан) и завершится 4 июня.

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