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11 марта, 12:15

Тренер сборной России по тхэквондо подвел итоги олимпийского квалификационного турнира

Виктория Кравченко
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Главный тренер сборной России по тхэквондо Вадим Иванов заявил, что здачей команды на квалификационном турнире в Болгарии было до минимума свести возможные ошибки и завоевать олимпийские лицензии.

По итогам турнира Татьяна Минина, Полина Хан и Максим Храмцов получили право выступить на Олимпийских играх в Париже.

В конце декабря первую олимпийскую лицензию по итогам турнира Большого шлема в Китае получил Владислав Ларин.

Источник: https://tass.ru/sport/20198057
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