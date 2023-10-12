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Сегодня, 14:08

Российский тхэквондист Ларин выиграл этап «Гран-при» в Китае

Виктория Кравченко
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Российский тхэквондист Владислав Ларин завоевал золотую медаль на этапе «Гран-при» в Китае. Соревнования стали квалификационными на Олимпиаду в Париже.

Ларин победил в весовой категории свыше 80 кг. В финале он оказался сильнее представителя Узбекистана Никиты Рафаловича. Второе место занял хорват Иван Шапина и Сан Хен Кан из Южной Кореи.

Среди женщин в категории до 57 кг бронзу завоевала Татьяна Минина. В полуфинале россиянка проиграла иранке Нахид Кияничандех.

Всего в соревнованиях принимали участие шесть россиян.

Владислав Ларин
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