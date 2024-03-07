Российские тхэквондисты примут участие в олимпийском квалификационном турнире в Болгарии

Три российских тхэквондиста выступят на олимпийском квалификационном турнире, который пройдет с 9 по 11 марта в Софии (Болгария).

«Спортсмены вылетят на соревнования в четверг, с визами все хорошо», — цитирует ТАСС главного тренера сборной России Вадима Иванова.

В заявку на турнир вошли олимпийский чемпион Токио-2020 Максим Храмцов, серебряный призер Игр Татьяна Минина и Полина Хан. Для участия в Олимпиаде спортсменам нужно выйти в финал квалификации.

Олимпийские игры 2024 года в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.