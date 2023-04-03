В сборной России по тхэквондо сообщили о допуске спортсменов на международные соревнования

Главный тренер сборной России Вадим Иванов сообщил, что Всемирная федерация тхэквондо приняла решение допустить российских спортсменов на соревнования под своей эгидой.

«Час назад закончился совет Всемирной федерации тхэквондо. Принято решение о допуске российских и белорусских спортсменов. Первым стартом, который пройдет с ними, будет чемпионат мира в Азербайджане», — приводит ТАСС слова Иванова.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать до стартов российских спортсменов, не поддерживавших СВО, в нейтральном статусе. Также организация призвала не допускать до турниров атлетов, связанных с вооруженными силами и органами безопасности.

Летние Олимпийские игры-2024 пройдут в Париже (Франция) с 26 июля по 11 августа.