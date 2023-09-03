Храмцов пропустил этап «Гран-при в Париже» из-за травмы
Александр Лашпанов, тренер российского тхэквондиста Максима Храмцова, прокомментировал пропуск спортсменом этапа «Гран-при в Париже».
«Травма накануне не позволила Максиму выступить на этапе «Гран-при». Ему прооперировали ногу», — приводит ТАСС слова Лашпанова.
«Гран-при Парижа» проходит во Франции с 1 по 3 сентября.
25-летний Храмцов является олимпийским чемпионом, чемпионом мира 2017 года, а также двукратным чемпионом Европы.
В апреле Всемирная федерация тхэквондо допустила россиян и белорусов до турниров под своей эгидой. Они были лишены возможности выступать на международных соревнованиях с марта 2022 года.
Источник: https://tass.ru/sport/18645839
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