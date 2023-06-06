Российские тхэквондисты в настоящее время лишены возможности продолжать отбор на Олимпийские игры в Париже

Главный тренер сборной России Вадим Иванов заявил, что российские тхэквондисты на данный момент лишены возможности участвовать в серии «Гран-при», через которую спортсмены могут отобраться на Олимпийские игры в Париже.

«К сожалению, мы не сможем принять участия в первом «Гран-при», который пройдет в ближайшие выходные в Италии, поскольку на текущий момент наши спортсмены были допущены только к участию в чемпионате мира. Этот турнир прошел, и теперь будет дальнейшее решение по допуску наших спортсменов. Допускаю, что уже на ближайшем «Гран-при» может наступить какая-то ясность в нашем вопросе. Но пропуск каждого этапа очень сильно отражается на олимпийском рейтинге», — приводит ТАСС слова Иванова.

Первый этап «Гран-при» состоится с 9 по 11 июня в Риме.

Ранее российские тхэквондисты приняли участие в чемпионате мира, который проходил в Баку со 2 по 4 июня. По итогам турнира россияне завоевали одну золотую и четыре бронзовые медали.