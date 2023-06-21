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Сегодня, 12:14

Всемирная федерация тхэквондо проведет трехэтапную проверку россиян для участия в Гран-при

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российские спортсмены будут допускаться до участия в этапах Гран-при в нейтральном статусе только после того, как пройдут трехэтапную проверку в комитете Всемирной федерации тхэквондо (WTF).

«Совет Всемирной федерации тхэквондо 3 апреля 2023 года разрешил участие отдельных нейтральных спортсменов и вспомогательного персонала с российскими и белорусскими паспортами в турнирах под эгидой WTF начиная с чемпионата мира 2023 года в Баку. Таким образом, отдельные нейтральные спортсмены смогут принять участие в Гран-при, если займут достаточно высокое место, чтобы пройти квалификацию.

Комитет по проверке проведет трехэтапный процесс проверки для любых отдельных нейтральных спортсменов, которые имеют право участвовать в Гран-при в соответствии с их рейтинговыми позициями, чтобы убедиться, что они соответствуют строгим условиям участия», — приводит ТАСС заявление WTF.

Турниры серии Гран-при по тхэквондо являются рейтинговыми, их участники получают возможность набирать квалификационные очки, необходимые для отбора на Олимпийские игры-2024 в Париже.

Источник: ТАСС
Сборная России по тхэквондо
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