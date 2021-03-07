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Петр Ян: «Видел, как Стерлинг лежал, погибал»

10:18
Петр Ян. Фото AFP
Петр Ян. Фото AFP
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Российский боец UFC Петр Ян ответил на вопрос «СЭ», симулировал ли Алджамейн Стерлинг боль после его запрещенного удара.

Поединок состоялся на шоу UFC 259. Ян выигрывал, но в четвертом раунде выбросил запрещенный удар, из-за чего ему было присуждено поражение. Соответственно чемпионом UFC в легчайшем весе стал Стерлинг.

«Я видел только, как он [Стерлинг] лежал, погибал... Я не знаю. Симулировал ли он? Не знаю, надо у него спросить. Надо со стороны посмотреть на эту ситуацию. Не хочу преждевременно высказываться по этому поводу. Это чисто бой, ничего личного. Повтор я еще не смотрел. Надо посмотреть, проанализировать, что произошло, и двигаться дальше», — сказал Ян. (Илья Андреев)

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UFC 259, Петр Ян – Алджамейн Стерлинг, Исраэль Адесанья – Ян Блахович, Аманда Нунис – Меган Андерсон, дата боя, турнира – 6 / 7 марта 2021 года, Лас-Вегас

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