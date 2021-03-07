Петр Ян: «Видел, как Стерлинг лежал, погибал»
Российский боец UFC Петр Ян ответил на вопрос «СЭ», симулировал ли Алджамейн Стерлинг боль после его запрещенного удара.
Поединок состоялся на шоу UFC 259. Ян выигрывал, но в четвертом раунде выбросил запрещенный удар, из-за чего ему было присуждено поражение. Соответственно чемпионом UFC в легчайшем весе стал Стерлинг.
«Я видел только, как он [Стерлинг] лежал, погибал... Я не знаю. Симулировал ли он? Не знаю, надо у него спросить. Надо со стороны посмотреть на эту ситуацию. Не хочу преждевременно высказываться по этому поводу. Это чисто бой, ничего личного. Повтор я еще не смотрел. Надо посмотреть, проанализировать, что произошло, и двигаться дальше», — сказал Ян. (Илья Андреев)
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