Петр Ян: «Видел, как Стерлинг лежал, погибал»

Российский боец UFC Петр Ян ответил на вопрос «СЭ», симулировал ли Алджамейн Стерлинг боль после его запрещенного удара.

<br>

Поединок состоялся на шоу UFC 259. Ян выигрывал, но в четвертом раунде выбросил запрещенный удар, из-за чего ему было присуждено поражение. Соответственно чемпионом UFC в легчайшем весе стал Стерлинг.

«Я видел только, как он [Стерлинг] лежал, погибал... Я не знаю. Симулировал ли он? Не знаю, надо у него спросить. Надо со стороны посмотреть на эту ситуацию. Не хочу преждевременно высказываться по этому поводу. Это чисто бой, ничего личного. Повтор я еще не смотрел. Надо посмотреть, проанализировать, что произошло, и двигаться дальше», — сказал Ян. (Илья Андреев)

Главные бои UFC 259 эксклюзивно на российском телевидении показывает РЕН ТВ