Дана Уайт намерен организовать реванш между Яном и Стерлингом
10:19
Президент UFC Дана Уайт заявил на пресс-конференции, что намерен организовать реванш Петра Яна и Алджамейна Стерлинга.
Поединок между ними состоялся на шоу UFC 259. Ян выигрывал, но в четвертом раунде выбросил запрещенный удар, из-за чего ему было присуждено поражение. Соответственно чемпионом UFC в легчайшем весе стал Стерлинг.
На вопрос, хочет ли он устроить реванш, Уайт ответил: «Да». При этом президент UFC затруднился сказать, когда этот бой может состояться.
(Илья Андреев)
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