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Дана Уайт намерен организовать реванш между Яном и Стерлингом

10:19
Дана Уайт. Фото USA Today Sports
Дана Уайт. Фото USA Today Sports
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Президент UFC Дана Уайт заявил на пресс-конференции, что намерен организовать реванш Петра Яна и Алджамейна Стерлинга.

Поединок между ними состоялся на шоу UFC 259. Ян выигрывал, но в четвертом раунде выбросил запрещенный удар, из-за чего ему было присуждено поражение. Соответственно чемпионом UFC в легчайшем весе стал Стерлинг.

На вопрос, хочет ли он устроить реванш, Уайт ответил: «Да». При этом президент UFC затруднился сказать, когда этот бой может состояться.

(Илья Андреев)

UFC 259, Петр Ян – Алджамейн Стерлинг, Исраэль Адесанья – Ян Блахович, Аманда Нунис – Меган Андерсон, дата боя, турнира – 6 / 7 марта 2021 года, Лас-Вегас

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