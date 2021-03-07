Дана Уайт намерен организовать реванш между Яном и Стерлингом

Президент UFC Дана Уайт заявил на пресс-конференции, что намерен организовать реванш Петра Яна и Алджамейна Стерлинга.

Поединок между ними состоялся на шоу UFC 259. Ян выигрывал, но в четвертом раунде выбросил запрещенный удар, из-за чего ему было присуждено поражение. Соответственно чемпионом UFC в легчайшем весе стал Стерлинг.

На вопрос, хочет ли он устроить реванш, Уайт ответил: «Да». При этом президент UFC затруднился сказать, когда этот бой может состояться.

(Илья Андреев)