Шлеменко: «Стерлинг законно забрал пояс у Петра Яна»

Экс-чемпион Bellator в среднем весе россиянин Александр Шлеменко прокомментировал поединок соотечественника Петра Яна против американца Алджамейна Стерлинга, который завершился недавно в Лас-Вегасе на турнире UFC 259.

«Однозначно Стерлинг не мог продолжить бой. Это американцы. Вы хоть раз видели, чтобы американцы набирались какого-то героизма и в случаях стопроцентной победы... он же не дурачок. Он понимал прекрасно, что осталось чуть меньше полторы раунда. Правильно? И скорее всего он этот бой проиграет. Не знаю, как там считали судьи, но четвертый раунд был проигран в одну калитку. Согласитесь? И зачем ему отказываться от такого подарка от Петра? Его цель — получение титула. Ни в коем не хочу наговаривать что-то на Стерлинга, говоря, что там не было удара, или то, что удар был не таким жестким. Удар однозначно был, и он оказался самым жестким за весь отрезок боя. Он законно забрал [пояс]... американцы всегда так делают», — сообщил Александр «СЭ».

Бой был остановлен в четвертом раунде, когда Ян нанес запрещенным удар коленом. Оппонент не смог продолжить поединок, и в виду дисквалификации ему присудили победу.

(Ислам Бабаджанов)