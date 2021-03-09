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Петр Ян потерял две позиции в рейтинге UFC вне зависимости от весовых категорий

17:45
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Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян опустился с 10-го места на 12-е в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории, сообщается на официальном сайте организации.

7 марта российский спортсмен проводил первую защиту чемпионского пояса в легчайшем весе. Петр Ян проиграл американцу Алджамейну Стерлингу в результате дисквалификации и лишился титула в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг). Россиянин, во время четвертого раунда, нанес противнику запрещенный удар, в результате чего бой был остановлен.

Первое место в рейтинге осталось у россиянина Хабиба Нурмагомедова, на втором месте расположился американец Джон Джонс, на третьем — нигериец Камару Усман. Стерлинг впервые попал в сводный рейтинг, замыкая топ-15.

UFC 259, Петр Ян – Алджамейн Стерлинг, Исраэль Адесанья – Ян Блахович, Аманда Нунис – Меган Андерсон, дата боя, турнира – 6 / 7 марта 2021 года, Лас-Вегас

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