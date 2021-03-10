Тренер Яна: «Я говорил Петру перед боем, что если колено соперника на земле, мы его не бьем»

Тренер Петра Яна по джиу-джитсу Маркос де Матта поделился своим видением эпизода с запрещенным коленом в поединке против Аджамейна Стерлинга.

«Рефери перед боем уделил достаточное время тому, чтобы объяснить нам правила. Я сказал Петру, что нужно концентрироваться не на руках, а на том, где колено соперника. Если колено на земле, то мы не бьем. Единственное, у нас была задача в таких случаях — давить голову Стерлинга к канвасу, потому что у него травмированная шея, и панчить его.

На видео слышно, как я кричу Петру: «Just punch!». Я не знаю, что говорили другие угловые на русском, но потом я спросил у них, и они сказали, что кричали Петру: «Бей его!». Про колено никто не говорил. Я не виню Стерлинга за желание не продолжать бой. Только он в душе знает, мог ли он продолжать или нет. Он может сказать своей маме и жене, что не мог, но только он один в душе знает правильный ответ.

Все видели, что он устал. Он стягивал Петра на землю гардом — борцы никогда этого не делают в свежем состоянии. Если бы он был свежим, он делал бы то, что и во втором раунде. Но он этого не делал. Если бы бой продолжился, Петр выиграл бы 5-й раунд КО или ТКО, либо 10-8. Я знаю, что UFC попросили Петра не улетать в Россию, хотят, чтобы он остался в США для подготовки к скорейшему реваншу. Но сам Петр все-таки принял решение лететь на этой неделе домой. Я ожидаю еще более опасного Петра в реванше. Первым же жестким ударом в этом бою он уронил соперника — правым оверхэндом. Этот удар будет работать и во втором бою", -сказал да Матта в интервью MMAfighting.

Петр Ян проиграл титул Алджамейну Стерлинга из-за удара запрещенным коленом в 4-м раунде. Ян ударил соперника коленом в голову, когда колено того находилось на земле.