Юлия Ян, жена бывшего чемпиона мира в легком весе Петра Яна, 8 марта опубликовала в Instagram новое фото.

В публикации супруга поддержала бойца после поражения на турнире UFC 259 от Алджамейна Стерлинга.

«Для нас ты — лучший. Ты — чемпион. Ты — наш герой», — подписала публикацию Юлия Ян.

Бой между Яном и Стерлингом состоялся в ночь с 6 на 7 марта на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе, победу одержал Стерлинг после дисквалификации Яна за запрещенный удар.