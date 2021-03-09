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«Ты — чемпион». Жена Яна поддержала российского бойца

07:58
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Юлия Ян, жена бывшего чемпиона мира в легком весе Петра Яна, 8 марта опубликовала в Instagram новое фото.

В публикации супруга поддержала бойца после поражения на турнире UFC 259 от Алджамейна Стерлинга.

«Для нас ты — лучший. Ты — чемпион. Ты — наш герой», — подписала публикацию Юлия Ян.

Бой между Яном и Стерлингом состоялся в ночь с 6 на 7 марта на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе, победу одержал Стерлинг после дисквалификации Яна за запрещенный удар.

UFC 259, Петр Ян – Алджамейн Стерлинг, Исраэль Адесанья – Ян Блахович, Аманда Нунис – Меган Андерсон, дата боя, турнира – 6 / 7 марта 2021 года, Лас-Вегас

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