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Алджамейн Стерлинг — российским фанам: «Вы не врачи, и вы перебарщиваете с угрозами смерти»

02:26
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Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг прокомментировал итоги боя с Петром Яном.

«После боя мне начали писать все эти российские «врачи», «эксперты» по сотрясениям, травмам головы и так далее. Ребята, вы ни хрена в этом не разбираетесь, не смешите меня, какие вы врачи? Вы перебарщиваете с угрозами смерти, пишете всякую дичь. Хотя я уважаю вас за то, что вы так болеете за своих», -сказал Стерлинг в своем подкасте FunkMaster MMA.

Алджамейн Стерлинг выиграл у Петра Яна дисквалификацией за удар россиянина запрещенным коленом.

UFC 259, Петр Ян – Алджамейн Стерлинг, Исраэль Адесанья – Ян Блахович, Аманда Нунис – Меган Андерсон, дата боя, турнира – 6 / 7 марта 2021 года, Лас-Вегас

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