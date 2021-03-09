Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг прокомментировал итоги боя с Петром Яном.

«После боя мне начали писать все эти российские «врачи», «эксперты» по сотрясениям, травмам головы и так далее. Ребята, вы ни хрена в этом не разбираетесь, не смешите меня, какие вы врачи? Вы перебарщиваете с угрозами смерти, пишете всякую дичь. Хотя я уважаю вас за то, что вы так болеете за своих», -сказал Стерлинг в своем подкасте FunkMaster MMA.

Алджамейн Стерлинг выиграл у Петра Яна дисквалификацией за удар россиянина запрещенным коленом.