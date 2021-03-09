Даниэль Кормье хочет, чтобы Махачев дрался с Фергюсоном

Бывший чемпион UFC в двух весах Даниэль Кормье считает, что Ислам Махачев должен драться с Тони Фергюсоном.

« Я хочу, чтобы Ислам дрался с Тони Фергюсоном. Представь, какая здесь история – Хабиб будет в его углу. «Мой младший брат сделает то, до чего у меня не дошли руки». Это же очень красивая, безумная история. Ислам сейчас один из самых опасных бойцов дивизиона. Техника, физика, все аспекты – он очень хорош. Я подходил к нему на неделе, когда он гонял вес, и это была его самая легкая весогонка.

Но обрати внимание также на Аскара Аскарова! Парень вышел и доминировал над Джозефом Бенавидесом так, как мы никогда не видели раньше. Посмотри на его борьбу! Всем нашим американским бойцам я советую – работайте, ребята, над своей борьбой и грэпплингом. Иначе все эти ребята из Дагестана придут и утопят вас», – сказал Кормье на шоу Ариэля Хельвани.