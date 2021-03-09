Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг прокомментировал итоги боя с Петром Яном.

«Меня удивляет, как Петр Ян, добравшись до такого уровня, по-прежнему допускает столь грубые ошибки. После боя мне сказали, что это не первый раз, когда он всаживает такое запрещенное колено. Я не знаю, в каком еще бою это было, но мне надо поискать. Зачем ты спрашиваешь у угла, бить тебе коленом или нет? Как ты на таком уровне можешь не знать правил? Это твоя вина и твое невежество. Далее. После боя мне начали писать все эти российские «врачи», «эксперты» по сотрясениям, травмам головы и так далее. Ребята, вы ни хрена в этом не разбираетесь, не смешите меня, какие вы врачи? Вы перебарщиваете с угрозами смерти, пишете всякую дичь. Хотя я уважаю вас за то, что вы так болеете за своих.

Я вам скажу, что я трижды был в нокауте, и этот нокаут — худший из всех. С Марлоном я помнил все, что было. С Забитом помнил все, что было. Забит попал мне киком с разворотом на 360 градусов, прямо за голову. Я проснулся и вижу в замедленном действии, как 4 человека плавно машут мне руками. Сильная отключка, но я все помнил. Я просто не ожидал, что Забит — такой зверь, никогда не слышал о нем. Здесь же нокаут был еще страшнее. Я не помню, что у меня спрашивал рефери Марк Смит. Ян бил с желанием нанести ущерб, он полностью вкладывался в колено.

Какие мысли у меня были после нокаута и разговора с рефери? Я только помню, что в голове была мысль: «Я больше могу никогда не получить шанса подраться за титул. Мне не дадут реванш. Дана скажет: «Он проиграл 4 раунда, какой реванш?» Мне придется выиграть еще 3 боя, чтобы выйти за титул». Вот такие мысли у меня были, а не такие: «Ура, я сейчас стану чемпионом». Я выбросил пояс, его подобрала из клетки моя семья, они же попросили меня сделать все эти фото, чтобы могли гордиться мною и моим выступлением, моим поведением», - сказал Стерлинг в своем подкасте FunkMaster MMA.

Алджамейн Стерлинг выиграл у Петра Яна дисквалификацией за удар россиянина запрещенным коленом.